Benjamim Clementine dá sete concertos em junho em Portugal

"Uma noite com Benjamim Clementine e o seu quinteto de cordas parisiense" é o mote para a digressão acústica que o cantor e compositor se prepara para trazer à Europa em maio e junho e que somará sete noites em Portugal, entre os dias 2 e 10 de junho.

Coimbra, Faro, Aveiro, Guarda, Braga, Ponta Delgada e Porto são as cidades escolhidas para receber os espetáculos do músico que já admitiu em várias entrevistas sentir-se profundamente compreendido pelo público português. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais a partir de quarta-feira.

Depois da mais recente digressão com David Byrne, que passou pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos da América, Benjamin Clementine "oferece ao seu público uma proposta acústica, única e intimista que, em palco, contará com o músico inglês acompanhado por cinco instrumentistas franceses", sublinha uma nota da promotora Sons em Trânsito.

Nesta digressão Benjamin Clementine vai apresentar uma viagem pelo seu repertório, passando pelo álbum de estreia "At Least For Now", que lhe valeu o Mercury Prize, e pelo seu mais recente disco, "I Tell A Fly", amplamente aclamado pela crítica, e que o levou a ser considerado pela americana National Public Radio (NPR) como "um George Orwell musical do nosso tempo".

Agenda

2 de junho - Convento São Francisco, Coimbra

3 de junho - Teatro das Figuras, Faro

5 de junho - Teatro Aveirense, Aveiro

6 de junho - Teatro Municipal, Guarda

7 de junho - Grande Auditório Fórum Braga, Braga

9 de junho - Teatro Micaelense, Ponta Delgada

10 de junho - Coliseu, Porto