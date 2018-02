Berlim vê nascer novo grande autor português

João Antunes (em Berlim) Ontem às 19:05 Facebook

André Gil Mata apresentou, no "Forum" de Berlinale, a longa-metragem "A árvore". O jovem David Pinheiro Vicente levou a Berlim a sua primeira curta-metragem "Onde o verão vai (episódios da juventude)".

Já tem no ativo várias curtas-metragens e documentários. Apresentou em 2016, em vários festivais de cinema, nacionais e internacionais, uma primeira longa-metragem. Mas será seguramente "A árvore", cujo título original, "Drvo", mostra bem que a filmou nos Balcãs, mais precisamente na Bósnia, o título que tornará conhecido André Gil Mata nos meios cinéfilos internacionais, onde desponta já como um autor a seguir.

Vendo "A árvore" percebe-se que o realizador vem do país onde houve e há cineastas como Pedro Costa e Manoel de Oliveira, e que pertence a um mundo que tem Bela Tarr como uma das maiores referências autorais contemporâneas. Mas sente-se também que o seu universo é próprio e que tem já algo a dar a um certo cinema que tanto precisa de renovação. E, sobretudo, da sua afirmação como uma narrativa e uma estética autónomas das que nos são servidas pelas televisões, pelo cinema mais 'mainstream', pelos filmes contaminados pela estática do telemóvel, como tantas vezes temos visto aqui em Berlim.

Em "A árvore", sabe-se que há duas personagens, que podem ser a mesma, um velho e uma criança. Há também um cão. Há uma guerra que se passa algures, ou poderão ser duas, ou sempre a mesma. Há o absurdo da natureza humana, a repetição dos mesmos gestos. Mas há a esperança.

Em planos longos, servidos pelo trabalho de câmara absolutamente genial de João Ribeiro, mas onde se sente um olhar por detrás que tudo comanda, André Gil Mata pintou uma série de retratos em movimento sobre a solidão do nosso mundo, mas também sobre a perseverança e o sentido da sobrevivência.

Sem qualquer nacionalismo, "A árvore" é o melhor filme que pudemos ver até agora na Berlinale. Como uma das suas personagens, num dos planos mais inquietantes do seu filme, André Gil Mata rema contra a maré. Como precisamos todos de quem reme assim.

"Gostava de poder continuar"

Entretanto, estivemos a falar com o jovem David Pinheiro Vicente, cuja primeira curta-metragem, "Onde o verão vai (episódios da juventude)", continua a passar nas sempre esgotadas sessões das curtas a competir pelo respetivo Urso de Ouro. "A minha seleção foi um grande choque e ainda está a ser", disse-nos. "As minhas expectativas são apenas desfrutar ao máximo do festival e desejo que o filme seja visto pelo máximo de pessoas e que consiga iniciar diálogos ou discussões interessantes".

O realizador açoriano explicou-nos quem são os jovens do seu filme. "Tentei refletir sobre vários miúdos que conheci e na forma como viveram várias coisas uns com os outros", referiu. "A inspiração veio de situações que me são queridas, do verão ou da vida mais simples no sítio de onde venho".

Como o jovem de 21 anos nos disse, "o filme faz parte de vários filmes produzidos na Escola de Cinema por vários alunos enquanto projeto final. Foi feito por todos nós e foi uma produção pequena e controlada. Fico feliz por termos feito desta maneira e por ter sido uma experiência bonita para todos". Quanto a novos projetos, "ainda estou a tentar digerir esta experiência e ganhar algum tempo para pensar, mas gostava de poder continuar", rematou.