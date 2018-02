Berlinale retira cinco filmes com atores que cometeram assédio

João Antunes Hoje às 17:11 Facebook

A 68.ª edição da Berlinale só começa no próximo dia 15, mas as repercussões do clima que se vive neste momento no mundo do cinema, depois da revelação do escândalo de Harvey Weinstein, acusado por mais de uma centena de mulheres de crimes de assédio sexual e violação, já chegaram ao festival.

A par de Cannes e Veneza, o festival de cinema de Berlim é uma das manifestações cinematográficas mais importantes do ano, cujo impacto se estende por toda a temporada. Só para ter uma ideia, dois dos filmes que competem ainda agora pelo Óscar de Melhor Filme Estrangeiro tiveram a sua estreia mundial há um ano em Berlim, o Urso de Ouro húngaro "Corpo e Alma" e o chileno "Uma Mulher Fantástica".

Mas Berlim, muito mais do que os seus congéneres, sempre teve uma dimensão política acentuada, na seleção oficial e nos filmes que acabam por sair premiados, como o exemplo recente do seu prémio mais cobiçado a ser entregue ao documentário sobre os refugiados "Fogo no Mar", de Gianfranco Rosi.



Era pois natural que a questão do assédio sexual estivesse na ordem do dia durante o festival. O que não se esperava é que, menos de duas semanas antes da abertura, a cargo da animação de Wes Anderson, "Isle of Dogs", o diretor do festival, Dieter Kosslick, tivesse revelado que houve vários filmes retirados da programação, sem indicar quais, devido a terem no seu elenco atores que já confessaram ter cometido no passado atos de assédio sexual.

Kosslick, cuja comissão de serviço termina no próximo ano, gerando já em solo germânico uma enorme disputa pela sua sucessão, garantiu não terem sido mais de cinco as obras retiradas, esperando ainda que nada de mais se passe durante os dez dias do festival. Aliás, Kosslick referiu ainda, num encontro com a imprensa do seu país, que "o debate da #MeToo deixará a sua marca no festival".

Entretanto, na conferência de Imprensa de apresentação do programa oficial, foi reiterado a vontade da Berlinale de estar "fortemente empenhada na luta pela autodeterminação sexual e contra todas as formas de abuso." Salientando que também no seio da indústria de cinema germânica se acumulam denúncias de abusos, o festival porá à disposição de todos os seus convidados, sem excepção, de forma gratuita anónima e sob o programa NO to Discrimination, um conjunto de centros de aconselhamento para quem queira partilhar ou denunciar as suas histórias.

Além disso, durante o festival, que terá de novo uma significativa presença portuguesa, serão realizados vários debates, sobre temas como "A Cultura Deseja Mudança - Uma conversa sobre assédio sexual no cinema, na televisão e no teatro" e "Fechando o Fosso, um Seminário com criadores e financeiros sobre o que fazer para ter 50/50 em 2020".