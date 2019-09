Bia Ferreira ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:15 Facebook

Cantora, compositora e produtora musical, a brasileira Bia Ferreira conquistou o Brasil com a "Cota não é esmola", um canto de resistência antirracista. Antecedendo um concerto no FiGaia, Bia apresenta-se, esta sexta-feira à tarde, ao vivo, na redação do JN

Num tom espiritual, a voz de Bia abala as estruturas racistas, machistas e LGBTIfóbicas da sociedade, assumindo uma renovação da canção política brasileira.

A cantora mineira está este sábado no Fórum Municipal de Gaia, um espetáculo no âmbito do Fórum Internacional de Gaia que decorre entre 11 e 22 de setembro.