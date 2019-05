Bienal de Gaia galga montes para levar 28 artistas a Alfândega da Fé

Glória Lopes Hoje às 17:11 Facebook

Até julho, a vila de Alfândega da Fé está transformada num polo da Bienal Internacional de Gaia, recebendo uma exposição com 28 artistas nacionais e internacionais.

"A Bienal tem várias exposições em oito municípios e, pela primeira vez em Espanha. Não escolhemos Alfândega da Fé por acaso mas por ser um concelho conhecido e reconhecido. Sendo um município solidário, que se preocupa com os outros, encaixa-se no nosso objetivo, que é uma Bienal de causas que vai ao encontro das pessoas e contribuiu para a descentralização", explicou Agostinho Santos, diretor daquela Bienal.

A mostra patente em Alfândega da Fé, tal como os trabalhos inseridos no conjunto da Bienal de Gaia, estão profundamente vocacionados para causas sociais, com obras de vários artistas, como a holandesa Marian van der Zwaan, que tem vindo a desenvolver um trabalho em que alerta para a violência e os graves crimes que as mulheres e jovens meninas estão expostas devido à mutilação genital.

Também o campeão mundial de fotografia, o médico veterinário, Jorge Bacelar, tem ali trabalhos expostos, bem como Nelson Marmelo, também médico, recentemente premiado. Estão também presentes muitos outros artistas de renome no mundo da arte, oriundos da Espanha, da Bélgica, de Angola e do Brasil.

A representação de artistas locais não foi esquecida, nomeadamente os naturais de Alfândega da Fé, como Manuel Lopes e Lourdes Sendas, bem como artistas transmontanos, nomeadamente Pedro Cordeiro e Isabel Mourão. "A exposição junta os artistas da nossa Bienal e os artistas locais. Queremos estabelecer um diálogo entre os mais conhecidos e os mais consagrados com os menos conhecidos. Vimos cá com a mensagem de que a arte não serve só para enfeitar as nossas casas e a pintura condizer com os cortinados e a cor da alcatifa. A arte deve mexer com as pessoas e as mentalidades. Contribuir para denunciar o que está mal. A arte é uma arma e nós (criadores) devemos utilizar todas as nossas forças para utilizar os seus dons para estar ao serviço da comunidade e tentar contribuir para mudar o mundo", referiu Agostinho Santos.