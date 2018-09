Bilhetes esgotados: Ed Sheeran anuncia segundo concerto em Portugal

Hoje às 18:18, atualizado às 18:29 Facebook

Os 60 mil bilhetes colocados à venda esta quinta-feira para o concerto de Ed Sheeran em Portugal, a 1 de junho de 2019, esgotaram em menos de oito horas e o músico anunciou uma segunda data.

O segundo concerto está agendado para o dia 2 de junho do próximo ano no Estádio da Luz, em Lisboa. Os bilhetes serão colocados à venda às 9 horas de sexta-feira.

O preço dos bilhetes para o primeiro concerto do músico britânico em nome próprio em Portugal varia entre os 59 euros e os 90 euros.

A promotora do evento, a Everything Is New, lembra que "apenas bilhetes comprados nos pontos de venda oficiais serão válidos para entrar no espetáculo. Qualquer bilhete adquirido através de terceiros ou sites de revenda de bilhetes (como são exemplo a Viagogo, Stubhub.pt e Ticketswap,) não serão válidos".

Os locais oficiais são: lojas FNAC e Worten, El Corte Inglés, nas bilheteiras oficiais da Ticketline, na Benfica Official Store Estádio e nos sites www.ticketline.pt, Masqueticket.com, SEETickets.com, SEETickets.es e ticketmaster.es.

Cada comprador por adquirir até quatro bilhetes e tem de ser indicado o nome do comprador no ato da compra ("ou de um terceiro por este indicado"), que constará nos ingressos. Será exigida a apresentação de um documento de identificação válido, com fotografia, e prova de compra do bilhete.

As portas do Estádio da Luz abrem às 17 horas e o espetáculo terá início às 20 horas.