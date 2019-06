Billie Eilish anuncia mais bilhetes para concerto em Portugal

JN Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A norte-americana Billie Eilish vai vender mais bilhetes para o concerto no Altice Arena, em Lisboa, marcado para 4 de setembro.

Depois de ter alterado o local do espetáculo do Coliseu para o Altice Arena, Billie Eilish, autora do aclamado disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", anunciou, esta segunda-feira, que vai aumentar a lotação do pavilhão para o seu primeiro concerto em Portugal.

Segundo a promotora Everything is new, os bilhetes serão colocados à venda já esta quinta-feira, 13 de junho, a partir das 10 horas.