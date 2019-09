Billie Eilish regressa a Portugal em 2020

Hoje às 17:45 Facebook

Billie Eilish, a nova estrela da pop mundial que esgotou em setembro o Altice Arena, em Lisboa, vai regressar a Portugal em 2020.

A cantora vai atuar no Nos Alive a 10 de julho.

A informação foi hoje revelada pela Everything is new, promotora que organiza o NOS Alive, que já tinha anunciado que a primeira vez que Taylor Swift atuará em Portugal será a 9 de julho, também no palco principal do festival.

Os Da Weasel são o outro nome também já confirmado no cartaz. O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes serão colocados à venda este sábado, dia 28 de setembro, nos pontos de venda oficiais.