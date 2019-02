Birds Are Indie atuam ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:21 Facebook

Joana Corker, Ricardo Jerónimo e Henrique Toscano formam a banda de indie pop Birds Are Indie. Atuam esta sexta-feira, em direto, na redação do Jornal de Notícias.

Surgiram em 2010 como um projeto a dois, apenas com Joana Cocker e Ricardo Jerónimo a liderar as hostes de Birds Are Indie. Mais tarde juntou-se Henrique Toscano. A banda de indie pop atua esta sexta-feira, em direto, na redação do JN. O concerto será transmitido no site, Facebook e Instagram do Jornal de Notícias.

Contam com três álbuns editados: "How music fits our silence" (2012), "Love is not enough" (2014) e "Let"s pretend the world has stopped" (2016). Em abril do ano passado, lançaram o quatro e mais recente trabalho, "Local Affairs".

O trio de Coimbra, que lançou a título pessoal e financeiro, os últimos três álbuns, juntou-se em 2018 à editora Lux Records. Este mês, Birds Are Indie vão ter concertos em Portugal e Espanha. A 2 de fevereiro, estão no Hard Club, no Porto, e a 7 do mesmo mês atuam em Vigo, no Radar Estudios.

Esta tarde, a banda de indie pop vai estar em direto na redação do JN.