Björk cancela concerto no Paredes de Coura

Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

A cantora islandesa Björk cancelou o concerto que tinha marcado para agosto no festival de Paredes de Coura.

"Por razões logísticas imprevistas", a digressão de verão de Björk foi cancelada, incluindo o concerto que tinha a 18 de agosto em Paredes de Coura, lê-se no comunicado do festival.

A 25.ª edição do festival Vodafone Paredes de Coura decorrerá de 15 a 18 de agosto e Björk era uma das cabeças-de-cartaz. Com o cancelamento, a organização diz que anunciará em breve um novo artista para o último dia.

Esta é a segunda vez que Björk cancela um concerto em Portugal. Em 2012, deveria ter atuado no Primavera Sound, no Porto, mas a atuação foi cancelada "devido a uma inflamação dos nódulos das cordas vocais".

A artista islandesa atuou em Portugal em 2003 no festival do Meco, em Sesimbra.

Cantora, compositora, produtora e atriz, Björk, de 52 anos, é uma das mais conhecidas artistas do panorama cultural islandês, com um percurso na música que começou quando era ainda criança.

A par de projetos com os quais colaborou, Björk editou sobretudo álbuns em nome próprio, de pop artística experimental, com uma forte componente visual mais vincada no virar do século, como "Homogenic" (1997), "Medúlla" (2004), "Biophilia" (2011) e "Vulnicura" (2015).

No ano passado editou "Utopia", álbum que serviria de pretexto para uma nova digressão, que deveria começar em maio em Londres.