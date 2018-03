Blasted Mechanism confirmados no NOS Alive

Ana Rita Neto Hoje às 11:25 Facebook

Os Blasted Mechanism juntam-se ao cartaz do NOS Alive, no dia 12 de julho, primeiro dia do festival. Ao Palco Sagres, a banda portuguesa levará temas do novo álbum "Sinchronicity", que será apresentado ao público em primeira mão.

Para além de anunciar "nova formação, nova produção, novo espetáculo e novo look", a banda nacional passa a contar com o músico sueco Joahn Eckman. O objetivo dos Blasted Mechanism é apresentar uma "sonoridade inovadora" na vida da banda. Exemplo disso é o primeiro single do álbum, "Running", que é uma "uma reflexão mais centrada na vida terrena, nos vícios e frustrações vincados nas sociedades capitalistas"

Para este dias, estão também confirmados nomes como Arctic Monkeys, Nine Inch Nails, Snow Patrol, PAUS + Holly Hood, Sophie, D"Alva, Orelha Negra e Miguel Araújo.

O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho. Os passes para os três dias, assim como os bilhetes para o dia 14, já se encontram esgotados. Os ingressos diários para os dias 12 e 13 estão à venda por 65 euros. Há também um passe disponível para os dois primeiros dias à venda por 124 euros.