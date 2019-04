Blaya e Joss Stone confirmadas no cartaz do MEO Sudoeste

Tiago Ferreira Hoje às 13:06 Facebook

Blaya e Joss Stone são as mais recentes confirmações para a edição de 2019 do MEO Sudoeste. O festival da Zambujeira do Mar decorre de 7 a 10 de agosto.

A voz dos temas "Faz Gostoso", "Má Vida" ou "Vem na Vibe" sobe ao palco principal no dia 07 de agosto. Blaya traz na bagagem o EP "Eu Avisei", editado no final de 2018.

Joss Stone, que esteve no ano passado no festival MEO Marés Vivas, atua a 10 de agosto. O concerto faz parte de uma digressão mundial para tocar "Water for Your Soul", o último álbum lançado pela cantora britânica, em 2015. "Love Me", "Wake Up" e "Clean Water" são algumas das canções.

Para a 23ª edição do MEO Sudoeste estão confirmados nomes como Post Malone, Anitta, Steve Aoki, Years and Years, Kura, Wet Bed Gang e Rita Ora. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 50 euros e os 145 euros.