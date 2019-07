Blind Zero atuam com Orquestra de Leningrado na Rússia

Hoje às 17:29 Facebook

A banda portuguesa vai atuar nos dias 27 e 28 de Julho, em São Petersburgo, na Rússia

A Orquestra estatal de Leningrado convidou os Blind Zero para atuar em dois concertos junto ao lago vermelho, em São Petersburgo, na Rússia. A banda de rock do Porto vai tocar algumas das músicas que compõem o seu vasto repertório, editado ao longo de 25 anos de carreira.

Temas como "Palm", "Lost in Another Mental Escape" e "Tormentor", do último álbum da banda, "Often Trees", vão ser apresentados em palco, com arranjos feitos pelo violinista português Pedro Carneiro, que se vai juntar à banda em palco. Conduzidos pelo maestro Mikhail Golikov, preparam-se para atuar para cerca de 30 mil pessoas.

Os Blind Zero são autores de álbuns como "Trigger", "One Silent accident", "Time Machine", "Luna Park" ou "Kill drama".