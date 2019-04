Blueberries for Chemical atuam ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:37 Facebook

Os Blueberries for Chemical, banda de Rock N' Roll formada em Penafiel, no Porto, vão atuar ao vivo na redação do Jornal de Notícias.

A banda formada em 2013, com quatro elementos, vai lançar em breve o primeiro EP de estreia "Surfing on Earthquakes".

O quarteto tem como principais influências musicais bandas como, Red Hot Chili Peppers, Queens Of The Stone Age, Led Zeppelin, entre outas.

O concerto da banda, ao vivo na redação do JN, vai ser transmitido em direto no Facebook e Instagram do jornal, a partir das 15.30 horas.