"Bohemian Rhapsody" retirado dos nomeados para prémios LGBTQ

A GLAAD, associação norte-americana de ativismo LGBTQ, decidiu retirar o filme "Bohemian Rhapsody" dos nomeados para os seus prémios anuais.

A decisão acontece na sequência de novas acusações de assédio sexual contra o realizador Bryan Singer, que aparece creditado no filme, mas que foi afastado antes das rodagens terminarem, em dezembro de 2017, precisamente devido a acusações de abuso sexual.

O filme foi depois terminado por Desxter Fletcher e, apesar da má receção da crítica, foi um sucesso comercial e no circuito dos prémios. Venceu recentemente dois Globos de Ouro e está nomeado para cinco Oscars, incluindo nas categorias Melhor Filme e Melhor Ator.

À revista "Variety", a GLAAD justificou a decisão com a reportagem da "The Atlantic", que alega que Bryan Singer terá abusado sexualmente de rapazes. Foi uma decisão "difícil", diz a GLAAD, mas as revelações fietas pela revista "não podem ser ignoradas ou sequer premiadas tacitamente".

Singer nega todas as alegações escritas na reportagem.