Bonga confirmado no Rock Nordeste

JN 22 Maio 2018 às 09:57 Facebook

Twitter

O artista angolano Bonga está confirmado na 5ª edição do festival Rock Nordeste, em Vila Real.

O festival decorre a 15 e 16 de junho, no Parque Corgo, margem esquerda do Rio Corgo, e no Auditório Exterior do Teatro de Vila Real.

Enchufada na Zona, Mazgani, Surma e First Breath After Coma + Banda de Música de Mateus são outros nos nomes fortes no alinhamento da edição de 2018 do festival.

A entrada é livre.

O festival Rock Nordeste levou, nas quatro edições anteriores, mais de 72 mil pessoas à relva do Parque Corgo, onde passaram quase quatro dezenas de artistas portugueses, onde se destacam nomes como Orelha Negra, The Legendary Tigerman, Mão Morta, Linda Martini, Capicua ou Dead Combo.

É uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Real e conta com a programação e a produção da promotora "covilhete na mão".