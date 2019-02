Bradley Cooper e Irina Shayk juntos na cerimónia dos Oscars

Sara Oliveira Hoje às 09:10 Facebook

Depois de correrem rumores de crise na relação, Bradley Cooper surgiu na passadeira vermelha dos Oscars de mão dada com a namorada, Irina Shayk, que também mostrou estar tudo bem com Lady Gaga.

Bastante cúmplice, mesmo com a mãe do ator e realizador, Gloria Campano, ao lado, o casal foi a grande atração à chegada à 91.ª Edição dos Oscars, na passada madrugada, no Dolby Theather, em Los Angeles.

Cooper estava nomeado com o filme "Assim nasce uma estrela", que protagoniza ao lado de Lady Gaga, e muitos ansiavam por ver se iria à cerimónia acompanhado pela manequim russa, com que, tem uma filha, Lea de Seine, de quase dois anos.

Depois de desfilar na Semana de Moda de Milão, Irina "voou" para a grande festa da Academia de Cinema, em Los Angeles, esbanjando sensualidade e mostrando que o homem de quem todos falam continua a ser dela. Também deixou percebeu que não teme a proximidade de Lady Gaga, apesar de esta estar agora solteira.

E foi com olhar embevecido que a beldade assistiu à atuação de Bradley Cooper e Lady Gaga. No palco, cantaram "Shallow", antes de o tema conquistar o Oscar de Melhor Canção Original, levando o público ao rubro.