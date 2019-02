Braga junta-se à resistência de Marc Ribot

Delfim Machado Hoje às 20:50 Facebook

O veterano norte-americano Marc Ribot não passou indiferente por Braga, ontem, onde deu o quarto de nove concertos da Ceramic Dog Tour, o único em solo nacional, na black box do GNRation.

O trio Ceramic Dog trazia na bagagem quase duas horas de um pujante concerto com o alinhamento marcado pelo álbum YRU Still Here, lançado em abril do ano passado. O final, depois do encore, foi um dos momentos altos da noite, com uma arrebatadora "Muslim Jewish Resistance" a deixar mais 200 filiados na luta de Marc Ribot.

Do início ao fim, houve doses interessantes de estilos musicais díspares, numa demonstração de versatilidade que viajou fundamentalmente pelo free jazz, vanguarda, rock e punk, quase sempre no formato aparentemente experimental que muitos já conheciam.

O concerto - e o álbum - é uma ode ao antipopulismo onde Donald Trump assume o papel de vilão principal. Há gritos de guerra contra a xenofobia, fascismo, populismo e toda uma data de "ismos" que ameaçam a estabilidade democrática do planeta segundo Marc Ribot.

No álbum Songs of Resistance, também editado no ano passado e que não foi esquecido ontem, vê-se bem a vertente resistente do veterano americano, nas veias escondidas debaixo do casaco simples e gorro negro.

O espetáculo estava esgotadíssimo e o horário altamente adequado (17.30 horas de um domingo) fez questionar o porquê da movida de muitas cidades se circunscrever ao sábado à noite - excelente mostra para uma candidata a Capital Europeia da Cultura.