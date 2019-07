Braga transforma-se num Dancefloor esta sexta-feira

Hoje às 14:45 Facebook

A quinta edição do Dancefloor - Jump to the Drop, decorre esta sexta-feira e sábado, no Altice Forum Braga, com nomesconhecidos das pistas de dança, como KSHMR, DEORRO, Yellow Claw, CESQEAUX, MOKSI,Ran-D, Tom Staar, Kim Kaey, KURA, Mayze X Faria, Kaiser-T, Gammer e D-Block & S-Te-Fan.

Depois do certame ter estado dois anos no estádio de Leiria passa agora para a capital minhota. Os grandes nomes destas edição são o norte-americano KSHMR ,o cabeça de cartaz, que traz um Niles Hollowell-Dhar como nunca antes. O "produtor-fantasma" de renome, prestará homenagem às suas origens em cada uma das suas produções, fazendo jus ao epíteto efémero de "Paraíso na Terra", inspiração para o nome artístico do DJ/ produtor.

Também dos Estados Unidos chega Deorro, de volta ao palco e depois de mais de uma década a desenvolver o seu estilo musical, o produtor natural de Los Angeles, de seu nome Erick Orrosquieta, mostra a sua série de lançamentos de topo mundial. O frontman da Hardstate Records, o holandês Ran-D, pioneiro de Hardstyle, sobe ao palco do Dancefloor como uma das personagens mais completas e dedicadas de Hard Dance. A personalidade de Randy Wieland é distinguida pelo seu som: um equilíbrio delicado que combina a solidez e as vibrações clássicas da pista de dança, com narrativas emotivas que transgridem o espaço e o tempo. Conhecido por diversos sucessos, um deles, a versão carismática de Zombie, original de The Cranberries.

Do Reino Unido vem Thomas Ingamells um dos produtores mais versáteis e consistentes da House Scene. Parte visível disso é a distinção com o prémio IDMA (International Dance Music Award), bem como o suporte pelas principais figuras do meio, ou a aclamação massiva que o Spotify lhe proporcionou.

A jogar em casa estarão Mayze x Faria, a dupla portuguesa de Amares, Braga, que começou em 2004. Passado quinze anos, são merecedores da digressão que passou por Angola, dos espetáculos em Espanha e da presença nos melhores festivais e clubs de Portugal, lançando trabalhos em editoras internacionais (tendo como exemplo as faixas Eivissa com o selo da Snatch Records e que atualmente atuam lado a lado com os maiores nomes do House e do Tech-House, nacional e internacional.

Também o português Kaiser, um dos nomes mais recentes do Hardstyle nacional, o jovem produtor português começou aos 16 anos a percorrer os campos da música techno, mudando-se para a EDM nos anos seguintes. Em 2008, Kaiser-T descobre o estilo Hardstyle e rapidamente se apaixona pelas cascatas de ritmos rápidos e sincopados e pelas incríveis linhas melódicas.

O dj/produtor português Kura é, atualmente, um dos DJs e produtores com mais ênfase em todo o mundo, é dos únicos artistas portugueses com o selo da Spinnin 'Records, a maior editora mundial da EDM e é o único português representado pela Anna Agency, a agência que representa, entre muitos, a superestrela Hardwell.

A entrada diária custa 19 euros e o passe para dois dias 24 euros.