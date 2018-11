Bragança e Guimarães brilham no Guia Michelin

João Mestre Hoje às 20:19, atualizado às 21:44 Facebook

A gala ibérica do Guia Michelin, que decorreu esta quarta-feira em Lisboa, apresentou as novidades para 2019, com quatro novas estrelas para Portugal.

O Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, vestiu-se de vermelho para receber a constelação da alta cozinha da península. Foi a primeira vez que a Michelin escolheu Portugal para anunciar as novidades do seu cobiçado guia vermelho. Embora a crítica especializada apontasse para um grande incremento na quantidade de estrelas atribuídas aos restaurantes portugueses, o elenco de novidades não correspondeu à expectativa.

Trouxe, ainda assim, boas notícias para o panorama gastronómico nacional. Desde logo, porque não houve perda de estrelas - todos os 23 restaurantes distinguidos na edição de 2018 se manterão tal como estavam na deste ano. Com a honrosa exceção do Alma (Lisboa), de Henrique Sá Pessoa, que conquistou a sua segunda estrela, categoria onde ombreia agora com o The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, o Belcanto de José Avillez (que, apesar do que se falava, ainda não alcançou a terceira), o Gallo d'Oro no Funchal e os algarvios Vila Joya e Ocean (este também um sério candidato à classificação máxima que tarda em vir).

No que toca a estreantes na constelação Michelin, há três novidades. A mais impactante de todas deve-se aos irmãos Gonçalves (ou Geadas, como são conhecidos), Óscar e António, chefe de cozinha e chefe de sala, que ousaram fazer alta cozinha em Bragança, tomando as rédeas da Pousada local, onde instalaram o restaurante autoral G. É a estrela mais interior que a Michelin cravou no mapa português desde que A Bolota, em Elvas, perdeu o selo, em 1993.

O Norte tem mais um motivo para sorrir. Guimarães ganhou a sua primeira estrela, entregue ao restaurante A Cozinha, de António Loureiro. «Uma inevitabilidade», já havia previsto o crítico Fernando Melo, no website da Evasões. A fechar a lista de novidades, outro feito inédito. Dois, na verdade: o japonês de fine dining Midori, no Penha Longa Resort (Sintra), comandado por Pedro Almeida, tornou-se o primeiro asiático com uma estrela em Portugal. E o Penha Longa Resort passa a ser o primeiro hotel nacional a ostentar dois restaurantes estrelados - o Lab, de Sergi Arola, entrou para a lista em 2017.

Do lado das promoções que ficaram por cumprir, a par do Belcanto e do Ocean, ficou também a já muito vaticinada ascensão à segunda estrela de Rui Paula e da sua Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, bem como do Feitoria de João Rodrigues (Lisboa) e do São Gabriel de Leonel Pereira (Algarve).

A lista do ano passado

2 estrelas

Belcanto, Lisboa

Il Gallo d"Oro, Funchal

Ocean, Alporchinhos

The Yeatman, Vila Nova de Gaia

Vila Joya, Albufeira



1 estrela

Antiqvvm, Porto

Pedro Lemos, Porto

Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira. Chef Rui Paula

Largo do Paço da Casa da Calçada, Amarante

Alma, Lisboa

Eleven, Lisboa

Feitoria, Lisboa

Fortaleza do Guincho, Cascais. Chef Miguel Rocha Vieira

LAB by Sergi Arola, Sintra

L"AND, Montemor-o-Novo

Loco, Lisboa

Bon Bon, Carvoeiro

Gusto By Heinz Beck, Almancil

Henrique Leis, Almancil

São Gabriel, Almancil

Vista do Bela Vista Hotel & Spa, Portimão

Willie"s, Vilamoura

William, Funchal