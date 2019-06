"Branca de Neve e os Sete Anões" com personagens reais começa a ganhar forma

Rita Salcedas Hoje às 15:48 Facebook

O realizador de "(500) Dias com Summer" está na calha para dirigir o filme "Branca de Neve e os Sete Anões" com personagens reais.

A um mês e meio da estreia da adaptação em imagem real do filme de animação "O Rei Leão", chega outra boa notícia para os fãs da Disney, que parece estar empenhada em dar uma vida nova aos clássicos, como já fez com "A Bela e o Monstro", "Dumbo" e "Aladdin". O regresso da "Branca de Neve e os Sete Anões", numa versão com personagens reais, não é notícia fresca - o projeto começou a ganhar forma em 2016, ano em que foi anunciado -, mas há novos desenvolvimentos sobre o filme.

De acordo com as revistas "Variety" e "The Hollywood Reporter", principais publicações norte-americanas da indústria do entretenimento, o realizador Marc Webb está no topo da lista. Apesar de o contrato ainda não ter sido firmado, o realizador de "(500) Dias com Summer" (2009) e dos dois filmes de "O Fantástico Homem-Aranha" (2012 e 2014), deverá ser o escolhido.

De acordo com as publicações citadas, a escritora e guionista Erin Cressida Wilson, conhecida pelo trabalho em "A Rapariga no Comboio" (2016), será a responsável pelo argumento, que expandirá a história do clássico animado de 1938.

A banda sonora ficará a cargo da dupla Benj Pasek e Justin Paul, que brilhou em "La La Land: Melodia de Amor" (2016) e em "O Grande Showman" (2017), e que irá compor novas músicas para o projeto.

O filme original de "Branca de Neve e os Sete Anões", baseado no conto de fadas dos Irmãos Grimm, foi a primeira longa-metragem de animação da Disney, tendo vencido um Oscar Honorário em 1939 e tornado-se num sucesso que se mantém passados mais de 80 anos.