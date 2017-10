Bruno Mars é o primeiro nome do Rock in Rio 2018

Bárbara Lopes Hoje às 19:34 Facebook

O artista norte-americano Bruno Mars, é o primeiro nome a ser anunciado para o festival que decorre em junho do próximo ano, no parque da Bela Vista. Os passes já se encontram à venda.

A oitava edição do Rock in Rio Lisboa recebe o artista norte-americano na segunda noite do festival, dia 24 de junho e tem como repertório o álbum mais recente, 24K Magic.

Para além de anunciarem o primeiro artista, a organização do festival comunica que a partir desta terça-feira é possível comprar passes para o primeiro fim de semana, 23 e 24 de junho, por 99 euros, uma promoção que ocorre pela primeira vez.

O Rock in Rio Lisboa 2018, ocorrerá nos dias 23,24,29 e 30 de junho e desta vez conta com mais horas de entretenimento, sendo que o recinto abrirá às 12:00h e encerrará às 02:00h.

A cidade do Rock conta também com novos espaços, como a Rock Street África, o Pop District, o Digital Stage, espaço dedicado às novas tecnologias e entretenimento online e o Gourmet Square, praça de alimentação com cerca de 10 food corners.