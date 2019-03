Bryan Adams de regresso a Portugal para dois concertos

JN Hoje às 13:19 Facebook

O músico canadiano Bryan Adams vai regressar a Portugal, em dezembro, para dois concertos, em Lisboa e Braga.

O cantor dos êxitos "Summer Of 69", "Everything I Do" e "Heaven" atua no dia 6 de dezembro na Altice Arena, em Lisboa, e no dia seguinte no Altice Fórum Braga.

"Shine a Light", o novo álbum do artista, lançado a 1 de março, é o grande motivo para o regresso do músico a Portugal. Segundo Bryan Adams, o novo trabalho é uma mistura entre sonoridades rock, pop e R&B.

O bilhetes serão colocados à venda ao público no dia 23 de março, mas haverá uma pré-venda exclusiva das lojas da Fnac a partir de sexta-feira, dia 22.