Bryan Ferry confirmado no NOS Alive

O britânico Bryan Ferry atua no NOS Alive, a 12 de julho, anunciou esta manhã de quinta-feira a promotora Everything is New. O cantor tocou a última vez em Portugal em 2010, no festival Cool Jazz, em Oeiras.

Bryan Ferry junta-se assim ao cartaz do festival de Algés, no primeiro dia do festival. Ao palco do NOS Alive, o britânico levará temas que influenciaram gerações, tanto da carreira a solo, mas também do percurso com os Roxy Music.

Ícone dos Roxy Music e senhor de uma das carreiras mais ilustres da história do rock, Bryan Ferry conquistou fama como vocalista e principal letrista do grupo Roxy Music, banda que formou com o baixista Graham Simpson em 1970.

Entre 1972 e 1982, a banda de glam art rock conquistou os tops britânicos e milhões de fãs com clássicos como "Love is the Drug", "Dance Away", "Angel Eyes", "Over You", "More Than This" e "Avalon".

Bryan Ferry iniciou a carreira a solo em 1973, com o álbum "These Foolish Things", em que interpretava canções de Bob Dylan, The Beatles e Rolling Stones. "Slave to Love", "Don"t Stop The Dance" a "Let"s Stick Together" são outros dos temas clássicos do britânico.



Das bandas já anunciadas para a edição deste ano do Nos Alive, a decorrer entre 12 e 14 de julho, destaque para os Arctic Monkeys, Alice in Chains, At The Drive In, Franz Ferdinand, Future Islands, Pearl Jam, Perfume Genius, Queens Of The Stone Age, Real Estate, Sampha, Snow Patrol, The National, Two Door Cinema Club e Yo La Tengo.