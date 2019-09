Bryan Ferry senhor do Douro no encerramento de digressão mundial

Eduardo Pinto Hoje às 01:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Épico. Desde 2010, quando B. B. King arrasou Sabrosa, que o Douro não assistia a um concerto assim. Bryan Ferry fechou com chave de ouro, este sábado à noite, no primeiro dia do festival Wine & Music Valley, em Lamego, a digressão mundial deste ano e deixou o nome gravado na região que produz o vinho do Porto.

Tal como este néctar, que melhora com a idade, o líder dos Roxy Music mostrou que ainda está aí para as curvas, que é como quem diz, para dar concertos. Completará 74 anos no próximo dia 26 de setembro, mas os milhares que esta noite vibraram com a atuação de mais de hora e meia, não lhos dariam, tal a forma como se movimentou em palco, jeito gingão, sempre sorridente, no seu fato azul com gravata castanha.

Bryan Ferry, com a sua competentíssima banda, abriu, às 22.20, com "The Main Thing" e logo aí disse ao que vinha. Com o alinhamento que alimentou a sua digressão deste ano, foi desfilando êxitos dos Roxy Music e não só. Mas foi quando chegou a "Slave to Love" que o público se sentiu arrebatado pela primeira vez, embora já antes, em "Out of the Blue" tivesse sido encantado pelo violino de Marina Moore.

"Obrigado" ensaiou Ferry, pela primeira vez, após a reação a "Slave to Love". A partir de aqui, a plateia não teve mais dúvidas do que estava a acontecer no porto comercial de Cambres, margem esquerda do rio Douro, concelho de Lamego, mesmo à frente da cidade da Régua.

"Just Like Tom Thumb's Blues" (um cover de Bob Dylan), com o ex-Roxy Music a tocar harmónica energicamente, gerou mais uma onda de entusiasmo, que cresceu com "Boys and Girls" e ainda mais com "Dance Away", "My Only Love" e "Take a Chance With Me".

Sorrindo sempre, Bryan ia partilhando os louros com os seus extraordinários músicos e coros. Foi depois de "In Every Dream Home a Heartache" que decidiu falar à assistência. "É muito bom estar aqui, nesta bonita região, para esta última noite da digressão deste ano".

Na reta final, arrecadou com os clássicos "More Than This" e "Avalon" as maiores salvas de palmas, sem esquecer o enérgico "Let's Stick Together" (um cover Wilbert Harrison). Ferry sairia do palco a atirar beijos à assistência, que durante todo o concerto ficou empolgado por diversas vezes com outra estrela da noite, a saxofonista Jorja Chalmers.

Dia abençoado

O primeiro dia do Wine & Music Valley já tinha sido abençoado quando, na abertura dos principais concertos, às 18 horas, com António Zambujo, desatou a chover. Chuva grossa caída de um céu negro a ameaçar trovoada. Mas não se confirmou. Serviu para atenuar a tarde escaldante e servir uma amena noite de final de verão.

A tarde escaldava com mais de 30 graus e não havia uma cerveja para a apaziguar. O vinho é a bebida rainha neste festival organizado por Edgar Gouveia, Manuel Osório e Pedro Ribeiro e produzido pela Better World, responsável por eventos como o Rock in Rio.

O vinho é rei ou não fosse este um festival que celebra os néctares e a gastronomia da Região Demarcada do Douro, aliando-lhes concertos musicais de referência: Bryan Ferry à cabeça de um cartaz com Mariza e Salvador Sobral, além de Zambujo, no primeiro dia.

O alentejano "chamou" para a frente do palco o público que até ali se distribuía pelas barracas de 80 produtores de vinho do Douro. A zona VIP (60 euros por um dia ou 100 pelos dois), com outros confortos, esgotada. "Esgotámos os 1500 bilhetes disponíveis", confessava, a meio da tarde, ao JN, Edgar Gouveia, da organização. Muito antes esgotou também "todo o alojamento disponível num raio de 50 quilómetros". Até houve "quem alugasse as próprias casas", reforçou.

Salvador Sobral não se demorou no palco. Cantou meia dúzia de canções e a seguir disparou "não há condições" e saiu para não mais voltar. Sobral não gostou de ter outro concerto a decorrer em simultâneo no palco secundário. Uma reclamação à atenção dos organizadores. Virá cantar ao Douro quando quiserem, mas sem interferências sonoras de terceiros.

Quando começou a atuação de Mariza no principal, os The Black Mamba ainda atuavam no secundário. Mas nem a primeira se queixou, nem os segundos se demoraram muito a terminar. Momento alto com "Quem Me Dera" e "Melhor de Mim", com o público a corresponder em coro e com as luzes dos telemóveis, e letras na ponta da língua. Já para não falar no "Ó Gente da Minha Terra" com que encerrou um concerto à altura do que era esperado.

O festival prossegue este domingo com Carolina Deslandes, Wet Bed Gang, Seu Jorge e Xutos & Pontapés no palco principal.