Cálua atua ao vivo na redação do JN

A jovem rapper Cálua atua ao vivo, esta terça-feira, a partir das 15.30 horas, na redação do JN. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

"Mundo Livre" é o primeiro EP de Cálua. O trabalho foi produzido pelo DJ Luís Barros.

A jovem, natural de Vila Verde, Braga, ficou conhecida depois de participar no programa de televisão "The Voice" e ter chegado às semifinais.

Ana Catarina Cerqueira Rodrigues tem 20 anos e admira artistas ligados ao mundo do hip-hop como Eminem, Dengaz e Piruka.

Cálua define-se como "persistente" e "apaixonada" pela música, onde expressa alguns dos momentos da sua própria vida, como os ataques de bullying.

Os temas estão disponíveis de forma gratuita online.