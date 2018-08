Câmara assegura TEP e FIMP no Porto

Catarina Ferreira 24 Maio 2018 às 12:12 Facebook

Rui Moreira anunciou, esta quinta-feira de manhã, que a C.M. Porto vai dar 70 mil euros anuais para salvar o TEP e o FIMP.

O Teatro Experimental do Porto e o Festival Internacional de Marionetas do Porto, que não vão receber o apoio da DGArtes, ficam, assim, com a continuidade assegurada, com a atribuição de 70 mil euros anuais, durante dois anos.

Este era o valor atribuído pela DGArtes às duas estruturas em 2017.

A autarquia decidiu ajudar o TEP e o FIMP porque tinha co-produções previstas com ambos ainda para este ano.

As duas estruturas têm em andamento um recurso hierárquico com a DGArtes, mas mesmo que chegue a bom porto, o financiamento da autarquia fica garantido.

O anúncio foi feito esta manhã pelo presidente da C.M. Porto, durante a apresentação do FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.