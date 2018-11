JN Hoje às 21:07 Facebook

A cantora Camila Cabello, 21 anos, venceu o prémio "Best Artist" dos MTV Europe Music Awards (EMA, na sigla em inglês) e conquistou também o título de "Best Song" com a música "Havana".

Camila Cabello é a "Best Artist" 2018 dos MTV Europe Music Awards (EMA, na sigla em inglês), cuja gala decorre este domingo á noite em Bilbao, Espanha.

A cantora norte-americana de origem cubana, de 21 anos, estava nomeada nesta categoria com Ariana Grande, Drake, Dua Lipa e Post Malone.

Camila Cabello conquistou também o título de "Best Song" com a música "Havana" ft. Young Thug.