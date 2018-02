Canadianos BadBadNotGood confirmados no EDP CoolJazz

Hoje às 12:11 Facebook

Twitter

Os BadBadNotGood são a nova confirmação para o cartaz do EDP CollJazz. Os canadianos atuam a 17 de julho, no Parque Marechal Carmona, em Cascais.

O grupo canadiano editou o seu último álbum "IV", em 2016, e são conhecidos pela improvisação jazzística, com influências de hip-hop e com "atitude rock'n'roll".

A banda formada por Matthew Tavares, Chester Hansen, Alex Sowinski e Leland Whitty, regressa assim a Portugal, depois de ter estado presente no Vodafone Paredes de Coura, em 2017, num concerto que foi considerado um dos melhores do festival.

O cartaz da 15.ª edição do EDP CoolJazz conta já com os nomes de David Byrne, Gregory Porter, Van Morrison e Jesse Ware e decorre ao longo do mês de julho no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo de Cascais.