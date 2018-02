Hoje às 15:39 Facebook

Twitter

Uma demo da música "My Own Way" foi divulgada no YouTube, esta terça-feira, pelo produtor Gil Cang. A gravação inédita foi gravada quando Amy Winehouse, que morreu em 2011, tinha 17 anos.

Segundo o produtor londrino Gil Cang, em entrevista ao "Camden New Journal", a música foi composta em 2001 com James McMillan, antes de a artista ter assinado com a editora Island Records, em 2003.

"Escrevemos canções pop com vários artistas, por vezes com talento duvidoso. Era um momento péssimo no mundo pop. A Amy entrou para nos ver, abriu a boca e ficamos deslumbrados", referiu Gil Cang.

Após a morte da cantora em 2011, a editora Universal lançou um álbum de B-sides e covers chamado "Lioness: Hidden Treasures". Depois disso, todas as músicas inacabadas da artista foram destruídas, mas Gil Cang ficou com este registo, que agora partilhou.

Gil Cang espera que os fãs gostem da canção. "Eu encontrei-a e pensei: vou partilhá-la para que as pessoas possam ouvir."