Cancelado festival de Woodstock no 50.º aniversário

O festival de Woodstock, nos EUA, já não vai celebrar o seu 50.º aniversário. Os organizadores decidiram cancelar a edição deste ano depois de verem negados dois dos lugares propostos em Nova Iorque para receber o evento e de artistas como o rapper Jay-Z e a estrela pop Miley Cyrus terem saído do cartaz.

Tudo apontava para que o festival decorresse em Maryland, perto de Washington DC, nos dias 16, 17 e 18 de agosto. O mítico Woodstock queria celebrar meio século de vida em grande, com a participação de músicos que atuaram na edição original, em 1969. Mas já não vai acontecer.

"O Woodstock 50 anunciou hoje que o festival de três dias para celebrar seu 50.º aniversário foi cancelado", anunciaram os organizadores esta quarta-feira, citados pelo jornal "El País".

"Lamentamos que uma série de acontecimentos imprevistos tenha impossibilitado a realização do festival que imaginámos, com os grandes artistas que contratámos e o compromisso social que estávamos a antecipar", disse Michael Lang, cofundador do Festival de Woodstock, a menos de três semanas do início previsto do evento.

O cronómetro no site oficial do festival ainda mostra os dias, horas e minutos que faltam até ao suposto começo do evento. Os bilhetes ainda não estavam à venda.