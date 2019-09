Cantautores atuam no palco do JN antes dos concertos no FIGaia

Hoje às 11:32 Facebook

Quatro dos nove cantautores que vão passar pelo FIGaia, o Fórum Internacional de Gaia, vão atuar no palco do Jornal de Notícias. O showcase vai juntar a música e a poesia numa interpretação de artistas portugueses, brasileiros e angolanos.

Adrika, Hugo Araújo, Cauê Nardi e Blandino vão atuar ao vivo na redação do Jornal de Notícias.

A cantora, compositora e atriz basileira Adrika há 20 anos que faz música baseada nas vivências pessoais e artísticas. Nas atuações, acaba por envolver todos, música e plateia, numa atmosfera de satisfação mútua que acredita ser a sua verdadeira missão na vida.

Hugo Lima, natural de Ponte de Lima, integrou o meio artístico portuense quando começou a frequentar a "Cave" do Pinguim Café, onde costuma tocar originais. O músico e compositor começou a dar os primeiros passos na música aos quatro anos, quando aprendeu a tocar cavaquinho. Aos 15 começou a tocar guitarra e durante 10 anos pertenceu ao Grupo de Cavaquinhos de Refoios do Lima, um grupo de música tradicional portuguesa. Hoje em dia é compositor e leitor de poesia.

O músico brasileiro Cauê Nardi começou a estudar música em 2000, na Escola de Música Villa Lobos, no Rio de Janeiro. Participou em festivais de Jazz no Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador. Cantou no Rock in Rio 2011 como vocalista da banda Eskimo, idealizada e produzida pelo multi-instrumentista e produtor musical Patrick Laplan. No mesmo ano, lançou o disco "F.I.B.", eleito um dos melhores discos do ano pelo jornal O Globo. Como frontman da banda AnPassant desde 2012, Cauê explora o Folk e faz releituras de clássicos e referências da atualidade.

O artista moçambicano Blandino estudou guitarra clássica e canto lírico. É membro fundador e director musical do grupo de músca tradicional portuguesa "Comvinha Tradicional". Foi membro fundador do projecto de poesia portuguesa musicada "Chamaste-m"ó?" do qual ainda faz parte e membro fundador de "Le Partisan". Atualmente integra o projecto "Bugalhos".

As atuações destes quatro artistas vão ser transmitidas em direto no site e Facebook do jornal. No dia 22 de setembro, vão atuar na Rua Joaquim Nicolau de Almeida, às 22 horas, em Vila Nova de Gaia.