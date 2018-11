Cantor e compositor Miguel Gromicho apresenta no JN "História por contar"

Hoje às 12:33 Facebook

Miguel Gromicho atua, na tarde desta quinta-feira, ao vivo no palco da redação do JN, para apresentar o seu novo projeto de originais. O miniconcerto tem emissão em direto no Facebook e Instagram.

Natural do Alentejo, Miguel Gromicho é guitarrista e compositor. Até este ano, atuava apenas ao vivo em bandas de "covers", entre as quais os Art n' Soul e os MG3. Alcançou finalmente a sua estreia de originais com o maxi-single "História por contar".

Um trabalho totalmente cantado em português que tem como referências musicais o rock português, blues e pop.

O single "Os Sonhos do Homem" marca o início do projeto, que conta já com um videoclip do mesmo tema.