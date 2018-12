Cantor Tom Jones atua em julho em Portugal

Hoje às 09:20 Facebook

O músico britânico Tom Jones vai atuar em julho de 2019 em Cascais, no festival de música CoolJazz.

Tom Jones, 78 anos, tem concerto marcado para 25 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

O cartaz do festival, que cumprirá a 16.ª edição ao longo do mês de julho, contará também com os já anunciados Jamie Cullum e Diana Krall.

Com um percurso feito de altos e baixos e que atravessou vários géneros musicais, Tom Jones tem hoje um património de canções e colaborações, e milhões de discos vendidos, que coloca em palco em concertos de carreira, como os que tem agendados para 2019.

Descrito pelo festival EDPCoolJazz como uma "lenda viva", Tom Jones deverá convocar neste regresso a Portugal - onde já atuou antes e passou férias - temas como "Sex Bomb", "Delilah", "It's Not Unusual" e "Kiss".

Condecorado cavaleiro pela rainha Isabel II, Tom Jones editou em 2015 o mais recente álbum, "Long lost suitcase", o terceiro de uma trilogia iniciada em 2010.