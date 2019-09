Cantora Kylie Rae Harris morre aos 30 anos em acidente de carro

Hoje às 10:56 Facebook

A cantora de música country pop Kylie Rae Harris morreu, na quarta-feira, aos 30 anos, vítima de um acidente de viação.

A artista, natural do Texas, viu-se envolvida num acidente com três viaturas no Estado do Novo México, que vitimou ainda um jovem de 16 anos, condutor de um dos veículos.

O anúncio da morte de Kylie Rae Harris foi avançado pela sua agência à revista "Billboard". "Todos os que conheciam a Kylie sabiam o quanto ela amava a sua família e, para além disso, o quanto amava a música. O melhor tributo ao seu entusiasmo por ambas as coisas é espalhar o máximo de amor que possam, e escutar música que vos inspire plenamente", pode ler-se, em comunicado.

A cantora tinha lançado um novo EP, em março passado, tendo editado dois LPs ao longo da carreira.