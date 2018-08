10 Maio 2018 às 22:41 Facebook

Twitter

A cantora norte-americana de música "house", pop e R&B Ultra Naté vai atuar no Porto no dia 19 de maio, na discoteca Via Rápida.

A artista, voz de grandes hits da música "house" dos anos 90 como "Free" e "If You Could Read My Mind", vai ser a estrela da festa "Timeless - Music Of The 90s", que promete fazer o público viajar atrás no tempo.

Em vídeo gravado para o JN, a também compositora e produtora disse estar "ansiosa" por atuar no país.

O custo do bilhete do evento, em pré-venda, tem o custo de 15 euros, com uma bebida branca incluída. Os ingressos estão limitados à procura.

Ultra Naté, que lançou nove discos entre 1990 e 2017, recebeu recentemente o prémio de "Greatest of All Time" da Revista Billboard, "Top Dance Artists" e "Top 10 Songs" do Club de Dança.