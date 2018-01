Carla Bruni cancela concertos em Portugal

Hoje às 16:14, atualizado às 16:24 Facebook

A cantora francesa Carla Bruni cancelou os concertos em Portugal, por motivo de doença, informou esta quarta-feira a promotora dos espetáculos da artista em Lisboa, na Figueira da Foz e no Porto.

Segundo o comunicado da promotora Sons em Trânsito, "por motivo de força maior (doença)" encontram-se cancelados os três espetáculos de Carla Bruni agendados para esta quinta-feira, dia 25, no Coliseu dos Recreios em Lisboa; sexta-feira, no CAE da Figueira da Foz, e sábado, no Coliseu do Porto.

Para quem já tinha adquirido os bilhetes, o reembolso será efetuado nos locais de compra no prazo máximo de 30 dias.

O período de reembolso termina no dia 25 de fevereiro de 2018, informou, ainda, a promotora.

Os três concertos em Portugal faziam parte de uma digressão de apresentação do sexto álbum da também ex-modelo e ex-primeira dama de França, "French Touch", editado em outubro do ano passado.

"French Touch" é uma compilação de versões, com produção de David Foster, que já trabalhou com artistas como Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston ou Bee Gees, associando-se agora a Bruni numa lista de canções que inclui "Enjoy the silence", dos Depeche Mode, "Miss you", dos Rolling Stones, "Crazy", de Patsy Cline, "Highway to hell", dos AC/DC, e "Perfect day", de Lou Reed.

A franco-italiana entrou no mundo da música em 2002, chamando a atenção com o primeiro álbum de originais "Quelqu'un m'a dit", que alcançou platina em vários países europeus ao ultrapassar os dois milhões de discos vendidos. Mais recentemente, editou também "Little French Songs" (2012), com os 'singles' "J'arrive à toi", "Chez Keith et Anita" e "Mon Raymond".