Carlos Tê faz o público viajar no IndieJúnior

Os espectadores não saíram do lugar nem por um segundo, mas foram levados numa viagem para dentro do ecrã. Parece improvável, mas "o cinema é uma forma privilegiada de viajar, assim como a música", sublinhou Carlos Tê que apresentou o filme "Os gloriosos malucos das máquinas voadoras", numa das sessões de "O meu primeiro filme" do IndieJúnior.

Passavam poucos segundos desde o início do filme, e a sala 2 do Cinema Trindade, no Porto, já se enchia de gargalhadas, sexta-feira à noite. O público, composto por várias gerações, ficou deliciado com as aventuras dos personagens dos primórdios da aviação. "Os gloriosos malucos das máquinas voadoras" não foi o primeiro filme a que Carlos Tê viu, nem o que mais marcou a infância do letrista, mas é uma película "que vale a pena trazer ao público", explicou.

O artista revelou ao JN que teve algumas dificuldades em escolher um filme, tendo em conta que a distribuição nos finais dos anos 50 e inícios dos 60, era um pouco limitada, devido à ditadura que se vivia em Portugal.

O músico lembra-se de que tinha cerca de 12 anos quando viu o filme, realizado por Ken Annakin, que, dentro daquilo que era a produção mais comercial, foi o mais interessante. Mas foi com o final da ditadura que Carlos Tê confessa ter-se tornado num verdadeiro cinéfilo. "Sobretudo depois dos meus 20 anos, depois do 25 de Abril, o acesso mais facilitado aos filmes tornou-me apaixonado por essa arte", confessou.

Dessa paixão pelos filmes e pelas personagens, Carlos Tê tirou inspiração para as canções que escreveu. O compositor português acredita que o processo de escrita é sempre cultural e que tudo aquilo que foi absorvendo na arte, sobretudo na literatura e no cinema, influenciou o percurso que fez. "A maior parte dos filmes que vi influenciaram as músicas que escrevi. O cinema sempre acompanhou a minha atividade como compositor, porque deu-me sempre grandes ideias", explicou.

Carlos Tê referiu, ainda, que considera importante a existência de eventos como o IndieJúnior, porque tudo aquilo que se faz hoje não tem comparação com o que se fazia no passado. "Atualmente, há mais oportunidades para qualquer pessoa ter uma vida ligada ao cinema... Tudo isso veio com a liberdade pós 25 de Abril. Acho que pode haver cada vez mais investimento nesse tipo de iniciativas que levem as crianças e jovens ao interesse pelo cinema", disse Carlos Tê.

O IndieJúnior Porto termina, este domingo, pelas 17.30 horas, no Teatro Rivoli, com a cerimónia de anúncio dos vencedores da segunda edição do festival.