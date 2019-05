Carminho apresenta "Maria" ao vivo no palco do JN

Hoje às 09:58 Facebook

Antes de subir ao palco dos Coliseus, Carminho vai apresentar o novo álbum "Maria" ao vivo na redação do JN. O miniconcerto é transmitido a partir das 15.30 horas, nas redes sociais e site do jornal.

Carminho, fadista e compositora portuguesa, acaba de anunciar dois concertos nos Coliseus, dia 24 de maio, no Porto, e dia 25 de maio, em Lisboa.

A artista vai apresentar o mais recente trabalho "Maria". Este novo disco surge do respeito da artista pela raízes do fado, da verdade das palavras e da linguagem tradicional, mas ao mesmo tempo com um olhar livre e contemporâneo sobre o mundo que a inspira.

"Maria" é um disco onde Carminho assina a produção e inclui várias canções da sua autoria e que já é considerado um dos melhores trabalhos da sua carreira.

Depois da apresentação especial e intimista em dois grandes palcos nacionais, a fadista vai levar o novo trabalho de estúdio além fronteiras. Vai passar pela Áustria, Inglaterra, Sérvia, Espanha, EUA, entre outros países espalhados pelo mundo.

Antes do início da digressão, a artista vai apresentar o novo trabalho ao vivo no palco da redação do Jornal de Notícias.