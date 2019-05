Carminho: "Estive perto de desistir do fado durante a adolescência"

Sérgio Almeida Hoje às 14:10 Facebook

Antes de "Fado", o disco com que se estreou nas lides há 10 anos, já o mesmíssimo fado fazia parte de Carminho. Uma ligação quase sanguínea que a artista foi desafiada a recordar, regressando mentalmente aos primórdios de um percurso já coroado com vários conseguimentos.

A viagem começa no Algarve, onde Carminho viveu na infância. Desses tempos recorda os serões musicais na residência familiar, com a presença e a voz da mãe, a fadista Teresa Siqueira, a sobressaírem do resto. "O fado sempre foi uma condição de vida", recorda, sem nostalgia.