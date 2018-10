Hoje às 18:48 Facebook

A cantora e compositora Carolina Deslandes anunciou, esta segunda-feira, que vai, pela primeira vez na carreira, subir ao palcos dos coliseu do Porto e Lisboa.

Os concertos, adianta a revista "Blitz", estão marcados para março de 2019. No dia 15, a artista, que tem levado o álbum "Casa" a todo o país, vai ao Coliseu de Lisboa e no dia 29 apresenta-se no Coliseu do Porto.