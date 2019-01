Carrilho considera "inaceitável" verba atribuída à Cultura 

Sandra Ferreira Ontem às 22:08 Facebook

"É inaceitável é que o orçamento da Cultura deste país seja inferior ao orçamento que tive no último ano em que fui ministro. É inferior em cerca de dez milhões de euros", precisou, esta segunda-feira, Manuel Maria Carrilho, governante no Executivo liderado por António Guterres.

O orçamento de 2019 para o ministério da Cultura ronda os 500 milhões de euros.

O ex-ministro da Cultura, a convite da Câmara de Viseu, participou numa mesa redonda para assinalar o 20.º aniversário do Teatro Viriato, que também juntou o encenador Ricardo Pais, o coreógrafo Paulo Ribeiro (que lá fixou a sua companhia) e a atual diretora, Paula Garcia.

O socialista Manuel Maria Carrilho continuou: "Não existe articulação entre a Cultura e a Educação". Aliás, "não existe política de Educação neste país ", criticou o ex-ministro da Cultura.

Manuel Maria Carrilho, que na altura da reabertura do Viriato assinou com a Câmara de Viseu, proprietária do edifício e o CAEV-Centro de Artes e Espetáculo de Viseu (associação que gere o Teatro Viriato) um protocolo em que o Estado e o Município asseguravam o financiamento do Teatro Viriato.

"A cultura é a chave da qualificação de um país", defendeu o ex-ministro, que entende que também é assim que se descentraliza.