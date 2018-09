Cartaz do Dia Mundial da Arquitetura foi criado por portugueses

Hoje às 09:34 Facebook

O cartaz que assinala o Dia Mundial da Arquitetura 2018, a 01 de outubro, foi criado pelos artistas portugueses Ana Rute Costa e Ruben Duarte, vencedores do concurso promovido pela União Internacional dos Arquitetos.

A data é este ano celebrada com o tema "Arquitetura... Para um Mundo Melhor" e, segundo o júri do concurso, o cartaz foi escolhido porque "transmite uma mensagem mais simples e mais poderosa".

"O mundo é o nosso lar, fazemos as nossas casas no mundo, e a arquitetura é o meio pelo qual meditamos a nossa habitação", destaca a União Internacional dos Arquitetos (UIA), na mensagem sobre a escolha da obra.

O cartaz mostra a conhecida imagem do planeta Terra, com os seus continentes, mas em forma de uma pequena casa tradicional, suspensa no espaço cósmico, polvilhado de estrelas brilhantes e rodeada por outros planetas.

Ana Rute Costa, 38 anos, iniciou o seu percurso em Portugal, mas a arquitetura já a levou à Bélgica e atualmente vive no Reino Unido, onde leciona e coordena o primeiro ano de Arquitetura na Norwich University.

Ruben Duarte é designer, vive em Lisboa, e tem vindo a colaborar com várias agências e ateliers.

Países de todo o mundo vão assinalar a data destacando a importância da arquitetura através de diferentes iniciativas, como exposições, palestras e outras atividades para profissionais e público em geral.

A data marca o 70.º aniversário da fundação da UIA, entidade criada para unir arquitetos de todo o mundo sobre a disciplina que tem fortes implicações no quotidiano de todas as pessoas.