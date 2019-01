Casa da Música aberta para começar a mostrar o Novo Mundo

Catarina Ferreira Hoje às 21:29 Facebook

O que seria da música sem o jazz, o reggae, o tango, a bossa nova, o blues e todas as sonoridades que vieram abrir e despertar os ouvidos europeus e contaminar a música deoutro lado do oceano?

"Dar novos mundos ao Mundo" é a linha programática de 2019 da Casa da Música, dedicada à América, e a viagem de (re)descoberta do continente começa com uma celebração de cinco dias. Arranca hoje a Casa Aberta, evento que congrega todos os anos milhares de pessoas no edíficio projetado por Rem Koolhaas.

A programação inclui, por exemplo, a possibilidade gratuita de presenciar ensaios e palestras, as muitos concorridas visitas guiadas, instalações, dança, cinema e espetáculos para famílias.