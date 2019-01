Casa da Música aberta para começar a mostrar o Novo Mundo

Catarina Ferreira Hoje às 16:32 Facebook

Até domingo, as portas estão abertas na Casa da Música com dezenas de atividades gratuitas

O que seria da música sem o jazz, o reggae, o tango, a bossa nova, o blues e todas as sonoridades que vieram abrir e despertar os ouvidos europeus e contaminar a música de outro lado do oceano? "Dar novos mundos ao Mundo" é a linha programática de 2019 da Casa da Música, dedicada à América, e a viagem de (re)descoberta do continente começa com uma celebração de cinco dias. Arrancou esta quarta-feira a Casa Aberta, evento que congrega todos os anos milhares de pessoas no edifício projetado por Rem Koolhaas.

A programação inclui, por exemplo, a possibilidade gratuita de presenciar ensaios e palestras, as muitos concorridas visitas guiadas, instalações, dança, cinema e espetáculos para famílias.

Uma das novidades mais desafiantes é uma "Noite especial non-stop", que acontece no sábado, com concertos na Sala Suggia, atuações de DJ e outros atrativos até ao amanhecer.

A premissa da noite é simples: a música não pode parar. Em três espaços da Casa pode ouvir propostas de bandas e DJ que vão do jazz à eletrónica, passando pelo hip hop e reggae, sem obliterar as sonoridades da música latina (ver caixa ao lado). A noite só termina depois de uma chávena de chocolate quente, a famosa bebida dos deuses adorada pelos povos da América Central. Paralelamente, para os cinéfilos, Café transmite documentários associados à música do Novo Mundo durante toda a noite.

Mergulho em concertos

Outra das experiências inovadoras são os concertos imersivos. O público que for aos ensaios abertos da Sinfónica e do Remix Ensemble, na sexta e no sábado, pode ter uma experiência imersiva através da aplicação ONSTAGE, no smartphone. Enquanto se assiste, pode ver vídeos em grande plano de vários pontos do palco, bem como consultar as notas de programa, as biografias e outros dados do evento.

Para os amantes dos ritmos dançantes, o foyer da bilheteira vai ser invadido por várias danças e ritmos do continente americano durante os cinco dias.

Conhecer o edifício

As visitas guiadas são das atividades que mais pessoas congregam durante a Casa Aberta, o percurso permite descobrir a Casa da Música nas suas diversas vertentes. Durante cerca de uma hora e sob a orientação de um guia, pode ficar a conhecer o edifício projetado por Rem Koolhaas, os detalhes arquitetónicos e as múltiplas funcionalidades da Casa.

Ao longo dos cinco dias, há cinco visitas diárias para conhecer os segredos do edifício.