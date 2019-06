Casa do Cinema é "dos momentos mais importantes da história de Serralves"

Miguel Conde Coutinho Hoje às 12:06 Facebook

A abertura Casa do Cinema Manoel de Oliveira, que será inaugurada na próxima segunda-feira, é um dos "momentos mais importantes da história da Serralves", garantiu a presidente da Fundação, Ana Pinho.

Como o Jornal de Notícias noticiou esta quarta-feira, o novo espaço reabilitado por Siza Vieira e que está integrado no Parque de Serralves, será um tributo à memória e obra do cineasta portuense e ao cinema contemporâneo nacional.

Segundo esclareceu Ana Pinho, esta quarta-feira, durante a apresentação oficial à imprensa, o projeto teve um orçamento de cerca de 3 milhões de euros, dos quais 2,1 milhões vieram de fundos comunitários. "Não houve derrapagem orçamental", explicou a líder do Conselho de Administração, e a obra ficou concluída em tempo útil. "Estamos muito felizes", concluiu.

A nova Casa está dividida por dois edifícios, em que irão estar instaladas exposições permanentes e temporárias, e em que serão exibidos filmes do mestre do Cinema, para além do espólio de Manoel de Oliveira, que ficará lá depositado.

Uma Palma de Ouro de Cannes e um Leão de Ouro de Veneza são dois dos principais galardões mostrados nessas salas.

O projeto foi realizado pelo arquiteto Siza Vieira, que deixou bem visível a sua marca autoral, especialmente com as grandes janelas que se abrem para o Parque da Fundação, que fazem mergulhar os visitantes na memória do realizador e, em simultâneo, na paisagem inconfundível de Serralves.