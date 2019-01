Casa do Cinema Manoel de Oliveira prevista para abril em Serralves

Miguel Conde Coutinho Hoje às 11:07, atualizado às 12:07 Facebook

Joana Vasconcelos, Pedro Cabrita Reis, Paula Rego e Álvaro Siza em destaque na programação de Serralves, que comemora este ano o 30.º aniversário

Foi uma apresentação com contexto fora do comum. A Fundação de Serralves celebra em 2019 o seu 30.º aniversário, o Museu de Arte Contemporânea comemora 20 anos e a administração liderada por Ana Pinho está com renovada força, embora a direção do museu esteja por renovar. Um vazio inédito numa apresentação da programação da instituição, um ritual de início de ano que tem o desafio de tentar fazer desaparecer da memória coletiva um final de 2018 repleto de controvérsias. O mote é, aliás, "Celebrar Serralves".



Uma das novidades há muito esperadas era a abertura da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, projetada por Álvaro Siza e dirigida por António Preto. Ao que o JN apurou, ainda que possa haver um acerto na data, prevê-se que seja inaugurada em abril, acompanhada por duas exposições. Uma permanente, em que se pretende fornecer uma visão abrangente do percurso do lendário realizador portuense, e uma mostra temporária, comissariada por António Preto, que será dedicada às várias representações da casa na obra do cineasta. Está previsto ainda que no primeiro ciclo de cinema na nova Casa sejam projetados vários filmes de Manoel de Oliveira.

Para Ana Pinho, a abertura da Casa do Cinema "é um dos grandes marcos que acontecerão em Serralves em 2019", reforçando o cinema como valência de Serralves.

A exposição permanente vai ser completada "com uma programação permanente da obra de Manoel de Oliveira", como explicou o diretor da Casa do Cinema, que realçou a necessidade de expor o trabalho do realizador aos públicos estrangeiros que visitam Serralves, sendo por isso todos os filmes de Oliveira legendados em inglês.

"A exposição permanente tem uma componente tecnológica muito acentuada", salientou António Preto, que constatou os desafios colocados pela exibição de cinema em contexto expositivo.

"Vai ser toda uma infraestrutura dedicada ao cinema, será uma nova era por isso em Serralves", declarou Ana Pinho.

Aposta do ano em Joana Vasconcelos

Outra das grandes apostas do ano, se não a maior, é a exposição de Joana Vasconcelos, que abrirá em fevereiro, como o JN noticiou em primeira mão. A mostra "I"m Your Mirror", que esteve no Guggenheim Bilbau até novembro, volta a ser comissariada por Enrique Juncosa e foi negociada entre o museu basco e Serralves. Será adaptada à escala e às características das galerias do museu do Porto, pelo que não vai replicar com exatidão a exposição que atraiu 640 mil visitantes em Espanha. Em Serralves a mostra apresenta peças novas e estender-se-á para o jardim.

Coleção do museu

Quinze anos depois de uma grande apresentação de Paula Rego no museu, Serralves volta à pintora portuguesa, desta vez tendo as obras da coleção da Fundação como ponto de partida. A mostra deverá acontecer em setembro.

De resto, o objetivo para este ano é que a coleção de Serralves, o mais importante acervo de arte contemporânea em Portugal, esteja em grande plano, com uma exposição que pretende recordar e refletir décadas de história da instituição.

Álvaro Siza, que assina o desenho do museu, é outro nome forte a ser hoje anunciado. Terá o seu trabalho explorado em "Álvaro Siza: (In)disciplina", a partir de apontamentos pessoais, escritos ou desenhados.

Vinte anos depois da primeira exposição, Pedro Cabrita Reis regressa a Serralves para inaugurar uma mostra antológica, concebida especialmente para os espaços do museu e que deverá fechar 2019.

Já anunciada para 29 deste mês, no site da instituição, está a respeitada artista britânica Tacita Dean, cujo trabalho é marcado pela fusão de linguagens. É mais um regresso a Serralves.

Parceria com a Tate Modern

Pioneira da videoarte e da performance, a americana Joan Jonas terá uma exposição que lhe será inteiramente dedicada, que resulta de uma coprodução com a Tate Modern de Londres.

O parque será também palco, à semelhança do que aconteceu com Anish Kapoor, de uma nova mostra em escala grande. O dinamarquês Olafur Eliasson trará os seus trabalhos que pensam a relação Homem/Natureza.

Nos artistas emergentes, Serralves vai mostrar o português Horácio Frutuoso e a croata Nora Turato, dois artistas com passado em Serralves.