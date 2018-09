Castello Branco dá concerto ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:06 Facebook

Nos últimos anos, Castello Branco emergiu da música brasileira como um dos maiores talentos da sua geração. Atua, esta terça-feira, ao vivo na redação do JN, com transmissão em direto, a partir das 15.30 horas.

Castello Branco nasceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com a edição do seu primeiro disco "Serviço" em 2014, Castello Branco assinou um conjunto de canções em que parte dos ensinamentos da música tradicional brasileira para obter algo apenas seu, com um olhar espiritual e curioso.

Castello Branco regressa a Portugal para apresentar o seu segundo disco de originais, "Sintoma", assim como algumas das suas novas canções.

Atua a 30 de setembro, pelas 19 horas, na Capela Corpus Christi, num espetáculo que vai unir a sua guitarra acústica ao Coral Infantojuvenil do Orfeão de Valadares.