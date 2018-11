Cati Freitas apresenta "Estrangeira" ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:22 Facebook

Twitter

A cantora portuguesa Cati Freitas atua, esta terça-feira, a partir das 15.30 horas, ao vivo na redação do JN. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

A cantora, natural de Braga, está de regresso aos álbuns de originais com "Estrangeira", um disco que reúne 11 temas.

O novo projeto, promovido como "uma viagem pessoal por entre os grandes portos seguros da cantora e autora: a poesia, os sentimentos nobres, os afetos, o silêncio e a fé", foi lançado no fim do mês de outubro.

Entre as criações originais e revisitações - o single de avanço "Meu Amor", os delicados arranjos para "Barco Negro" e a interpretação de "Perdidamente" com participação de Jaques Morelenbaum -, em "Estrangeira", a viagem passa pelas raízes portugueses, pelo jazz e pela pop.

Em 2013, Cati Freitas lançou o disco de estreia, "Dentro", um trabalho com o produtor e pianista Tiago Costa, com quem desenvolveu uma larga relação de amizade e cumplicidade.

A cantora minhota afirma-se agora "Estrangeira" - uma estrangeira definida pela curiosidade por tudo o que é português e também pela vontade de receber de todo o mundo as influências certas.

Ao longo dos últimos anos participou em vários projetos com artistas do panorama nacional, nomeadamente: Expensive Soul & Jaguar Band, Rui Veloso, Nu Soul Family, Link, Dino D"Santiago, Sara Tavares, entre outros.