Chapéu de Indiana Jones vendido por 443 mil euros num leilão em Londres

O chapéu icónico da personagem Indiana Jones rendeu 393.600 mil libras (443 mil euros) num leilão em que 600 objetos de culto foram vendidos na quinta-feira em Londres, superando as estimativas dos especialistas.

Entre os 600 itens disponíveis para os fãs, investidores e colecionadores encontravam-se a máscara de um "Stormtrooper" do oitavo episódio da saga "A Guerra das Estrelas", "O último Jedi", uma barra de chocolate usada para o filme "Charlie e a Fábrica de Chocolate", ou a indumentária de Johnny Depp em "Eduardo Mãos de Tesoura".

A "estrela" do leilão, contudo, o casaco usado pelo personagem Han Solo, interpretado por Harrison Ford num dos episódios da saga "A Guerra das Estrelas, "O Império Contra-Ataca", não alcançou o sucesso esperado: a oferta máxima, de 450 mil libras (507 mil euros) ficou abaixo do preço de reserva, fixado em 500 mil libras (563 mil euros).

"O preço de reserva foi definido com base nas vendas de outros acessórios de 'A Guerra nas Estrelas', a raridade do artigo, a popularidade do filme e o uso que é feito do objeto no filme", explicou a empresa Prop Store, que organizou o evento, sublinhando que os lances mais altos foram feitos após o leilão ter encerado, sugerindo que o casaco ainda será vendido.

O chapéu de Indiana Jones em "Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida" rendeu 393.600 libras (443 mil euros), bem acima das 300 mil libras esperadas.

Este valor permitiu à Prop Store estabelecer um novo recorde, detido até agora pela moto usada em vários filmes da série "Batman", que rendeu 300 mil libras (333 mil euros) num leilão anterior.

A Prop Store organiza todos os anos, desde 2014, leilões de objetos usados em filmes populares.

Entre os itens mais conhecidos, a espada laser de Darth Vader, personagem central da saga Star Wars, usada durante as filmagens do episódio "A Vingança dos Sith", foi vendida por 110 mil libras (124 mil euros).

A "hoverboard" de Marty Mcfly, interpretado por Michael J. Fox em "Regresso ao Futuro", chegou às 30 mil libras (34 mil euros). Já uma réplica em tamanho real do DeLorean, o carro usado pela personagem de Doc. Brown para viajar no tempo, não encontrou um comprador.